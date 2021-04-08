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Самсонова уступила Гауфф во втором раунде турнира в Чарльстоне

00:48
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Американская теннисистка Кори Гауфф победила россиянку Людмилу Самсонову (4:6, 6:1, 6:4) в матче второго раунда турнира WTA в Чарльстоне (США).

Матч продолжался два часа и две минуты. В следующем раунде Гауфф сыграет со своей соотечественницей Лорен Дэвис.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Volvo Car Open

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Кори Гауфф (США, 14) — Людмила Самсонова (Россия) — 4:6, 6:1, 6:4

Ализе Корне (Франция) — Элисе Мертенс (Бельгия, 7) — 7:5, 6:3

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