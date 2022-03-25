Самсонова уступила Бренгл во втором круге трунира в Майями

Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла Мэдисон Бренгл во втором круге турнира WTA 1000 в Майями.

Матч продолжался 1 час 8 минут и завершился со счетом 6:4, 6:0.

Россиянка сделал четыре двойные ошибки и три эйса, а также реализовала два брейк-поинта из четырех. Англичанка совершила одну двойную ошибку и не сделала ни одного эйса, реализовав при этом пять из восьми брейе-поинтов.

В третьем круге Бренгл сыграет с победительницей пары Виктория Голубич (Швейцария) — Ига Свентек (Польша).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Мэдисон Бренгл (США) — Людмила Самсонова (Россия, 29) — 6:4, 6:0