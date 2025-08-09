Самсонова проиграла Таунсенд во втором круге турнира в Цинциннати

Россиянка Людмила Самсонова уступила американке Тэйлор Таунсенд во втором круге турнира серии WTA 1000 в Цинциннати — 2:6, 4:6.

Матч длился 1 час 26 минут. Самсонова за игру не реализовала ни одного из 2 брейк-пойнтов. У Таунсенд — 3 из 6.

125-я ракетка мира в третьем круге сыграет с Джессикой Бусас Манейро (Испания).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Тэйлор Таунсенд (США, WC) — Людмила Самсонова (Россия, 13) — 6:2, 6:4

Ева Лис (Германия) — Мэдисон Киз (США, 6) — 6:1, 3:6, 7:5

Сорана Кирстя (Румыния) — Магдалена Фрех (Польша, 22) — 7:6 (7:4), 2:6, 6:4