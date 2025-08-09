Теннис
9 августа, 23:42

Самсонова проиграла Таунсенд во втором круге турнира в Цинциннати

Руслан Минаев

Россиянка Людмила Самсонова уступила американке Тэйлор Таунсенд во втором круге турнира серии WTA 1000 в Цинциннати — 2:6, 4:6.

Матч длился 1 час 26 минут. Самсонова за игру не реализовала ни одного из 2 брейк-пойнтов. У Таунсенд — 3 из 6.

125-я ракетка мира в третьем круге сыграет с Джессикой Бусас Манейро (Испания).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Тэйлор Таунсенд (США, WC) — Людмила Самсонова (Россия, 13) — 6:2, 6:4

Ева Лис (Германия) — Мэдисон Киз (США, 6) — 6:1, 3:6, 7:5

Сорана Кирстя (Румыния) — Магдалена Фрех (Польша, 22) — 7:6 (7:4), 2:6, 6:4

Людмила Самсонова
  • pupkin-221

    купите информацию для меня и заберите себе 90 % выиграша ! Очень выгодное предложение ! :laughing::laughing::laughing:

    10.08.2025

  • pupkin-221

    Аня считает штаты домом, у нее недживимость в Майами однако.

    10.08.2025

  • pupkin-221

    нескрепная еда однако - нету любимых "Вкусно и Точка", одни Макдональдсы кругом !

    10.08.2025

  • a.babian2010

    Без Отечества нет духа, без духа нет настойчивости и ответственности.

    10.08.2025

  • nikola mozaev

    Одна за другой покидают россиянки Цинциннати. Все вылетают по делу, уступая низкорейтинговым соперницам.

    10.08.2025

  • Алехандрохорс

    Не удивляет Людмила. Вообще после Уима дамский теннис в исполнении россиянок какая-то манная каша... На американском континенте кроме финала в исполнении Калинской всё остальное беспросветно.

    09.08.2025

    • Павлюченкова выбыла во втором круге турнира в Цинциннати

    Александрова вышла в третий круг турнира в Цинциннати

    Takayama

