Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 18:06

Самсонова сыграет с Синяковой в турнире в Бад-Хомбурге

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чешская теннисистка Катержина Синякова обыграла француженку Клару Бюрель в первом круге турнира в Бад-Хомбурге (Германия) — 6:3, 6:7 (7:9), 6:1.

Во втором круге соперницей Синяковой станет Людмила Самсонова (Россия, 2).

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt

Призовой фонд 922 573 доллара

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Катержина Синякова (Чехия) — Клара Бюрель (Франция) — 6:3, 6:7 (7:9), 6:1

Теннис
Людмила Самсонова
0
Читайте также
Евросоюз ввел санкции против Полины Гагариной
Источник: Промес в ближайшее время может вернуться в Россию
СК РФ сообщил о 19 погибших в результате терактов в Дагестане
Экс-балтиец сломался, Суареса не выпустили, а в США нашли нового Месси. Что произошло на Кубке Америки-2024 24 июня
Водитель автобуса рассказал о вывозе людей из-под обстрелов ВСУ в Севастополе
СК сообщил об установлении личностей всех ликвидированных в Дагестане боевиков
Популярное видео
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Павлюченкова уступила Линетт на старте турнира в Истборне

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости