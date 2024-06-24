Самсонова сыграет с Синяковой в турнире в Бад-Хомбурге
Чешская теннисистка Катержина Синякова обыграла француженку Клару Бюрель в первом круге турнира в Бад-Хомбурге (Германия) — 6:3, 6:7 (7:9), 6:1.
Во втором круге соперницей Синяковой станет Людмила Самсонова (Россия, 2).
Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)
Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt
Призовой фонд 922 573 доллара
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Катержина Синякова (Чехия) — Клара Бюрель (Франция) — 6:3, 6:7 (7:9), 6:1
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