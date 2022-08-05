Самсонова сыграет с Радукану во втором круге турнира в Вашингтоне
Британская теннисистка Эмма Радукану одержала победу во втором круге турнира в Вашингтоне. В двух сетах она переиграла колумбийку Камилу Осорио — 7:6 (7:5), 7:6 (7:4).
Это вторая победа 19-летней британки под руководством заслуженного тренера России Дмитрия Турсунова.
Следующей соперницей Радукану станет россиянка Людмила Самсонова.
Вашингтон (США)
Турнир WTA Citi Open
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Эмма Радукану (Великобритания, 2) — Камила Осорио (Колумбия) — 7:6 (7:5), 7:6 (7:4)
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