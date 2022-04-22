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Сегодня, 20:00

Самсонова стала участницей полуфинала турнира в Штутгарте

Иван Шитик
Корреспондент
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Россиянка Людмила Самсонова вышла в полуфинал теннисного турнира в немецком Штутгарте. В 1/4 финала она в двух сетах победила Лауру Зигемунд из Германии.

Матч продолжался 1 час 49 минут. Людмила по четыре раза подала навылет и реализовала брейк-пойнт, а также трижды ошиблась на подаче. Лаура не отметилась эйсами, сделала один брейк и пять двойных ошибок.

Следующая соперница Самсоной определится в паре Ига Свентек (Польша) — Эмма Радукану (Великобритания).

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 703 580 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Людмила Самсонова (Россия) — Лаура Зигемунд (Германия, WC) — 7:5, 6:3

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