Самсонова стала участницей полуфинала турнира в Штутгарте
Россиянка Людмила Самсонова вышла в полуфинал теннисного турнира в немецком Штутгарте. В 1/4 финала она в двух сетах победила Лауру Зигемунд из Германии.
Матч продолжался 1 час 49 минут. Людмила по четыре раза подала навылет и реализовала брейк-пойнт, а также трижды ошиблась на подаче. Лаура не отметилась эйсами, сделала один брейк и пять двойных ошибок.
Следующая соперница Самсоной определится в паре Ига Свентек (Польша) — Эмма Радукану (Великобритания).
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 703 580 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Людмила Самсонова (Россия) — Лаура Зигемунд (Германия, WC) — 7:5, 6:3
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