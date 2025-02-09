Самсонова обыграла Сан и вышла во второй круг турнира в Дохе

Российская теннисистка Людмила Самсонова в двух сетах победила Лулу Сан из Новой Зеландии на старте турнира в Дохе — 6:3, 6:3.

Спортсменки провели на корте 1 час 29 минут. Россиянка 2 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из трех. На счету Сан 4 эйса, 4 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 11 заработанных.

Следующей соперницей Самсоновой станет победительница матча Аои Ито (Япония) — Елена Остапенко (Латвия).

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2025

Призовой фонд 3 654 963 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Людмила Самсонова (Россия, 16) — Лулу Сун (Новая Зеландия) — 6:3, 6:3