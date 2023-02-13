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Сегодня, 11:11

Самсонова рассказала, что мечтает стать первой ракеткой мира

Алина Савинова
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Российская теннисистка Людмила Самсонова рассказала о своей ближайшей цели.

«Я рада [попаданию в топ-15], все мы играем еще и за тем, чтобы оказаться наверху [рейтинга]. Надеюсь, однажды я возглавлю рейтинг, но пока — шаг за шагом. Пока моя цель — попасть в первую десятку», — приводит ТАСС слова Самсоновой.

Россиянка поднялась с 19-го на 15-е место в обновленном рейтинге WTA.

Ранее 24-летняя теннисистка дошла до финала турнира в Абу-Даби, где уступила швейцарке Белинде Бенчич.

Источник: https://tass.ru/sport/17033879
Теннис
Людмила Самсонова
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Самсонова поднялась в топ-15 рейтинга WTA
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