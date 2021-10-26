Самсонова прошла во второй круг турнира WTA в Италии
15:44
Российская теннисистка Людмила Самсонова прошла во второй круг турнира WTA в Италии.
В первом круге она победила Штефани Вагнер из Германии со счетом 6:3, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.
В следующем раунде Самсонова сыграет с Аленой Большовой из Испании.
Курмайер (Италия)
Турнир WTA Courmayeur Ladies Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Людмила Самсонова (Россия, 3) — Штефани Вагнер (Германия, Q) — 6:3, 6:0
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