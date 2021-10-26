Российская теннисистка Людмила Самсонова прошла во второй круг турнира WTA в Италии.

В первом круге она победила Штефани Вагнер из Германии со счетом 6:3, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.

В следующем раунде Самсонова сыграет с Аленой Большовой из Испании.

Курмайер (Италия)

Турнир WTA Courmayeur Ladies Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Людмила Самсонова (Россия, 3) — Штефани Вагнер (Германия, Q) — 6:3, 6:0