Самсонова о победе на турнире в Вашингтоне: «Этот трофей — подтверждение того, что тяжелая работа окупается»

Российская теннисистка Людмила Самсонова прокомментировала победу на турнире в Вашингтоне.

«У меня нет слов, чтобы описать чувства после невероятно трудного месяца перемен и тяжелой работы. Этот трофей — подтверждение того, что тяжелая работа окупается. Моя команда — моя сила, без них всех я не справлюсь. Я люблю тебя, Вашингтон», — написала Самсонова в соцсетях.

В финале 23-летняя россиянка обыграла Кайи Канепи из Эстонии — 4:6, 6:3, 6:3. Для Самсоновой этот титул стал вторым в карьере в турнирах WTA.