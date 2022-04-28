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Сегодня, 18:23

Самсонова проиграла Мартич и не прошла во второй круг турнира в Мадриде

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти во второй круг турнира WTA в Мадриде.

В первом круге она проиграла Петре Мартич из Хорватии со счетом 6:7 (6:8), 1:6. Игра продолжалась 1 час 43 минуты.

В следующем туре Мартич сыграет с победительницей матча Аманда Анисимова (США) — Арина Соболенко (Белоруссия).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 575 560 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Петра Мартич (Хорватия, Q) — Людмила Самсонова (Россия) — 7:6 (8:6), 6:1

Теннис
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