Самсонова проиграла Мартич и не прошла во второй круг турнира в Мадриде
Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти во второй круг турнира WTA в Мадриде.
В первом круге она проиграла Петре Мартич из Хорватии со счетом 6:7 (6:8), 1:6. Игра продолжалась 1 час 43 минуты.
В следующем туре Мартич сыграет с победительницей матча Аманда Анисимова (США) — Арина Соболенко (Белоруссия).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 575 560 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Петра Мартич (Хорватия, Q) — Людмила Самсонова (Россия) — 7:6 (8:6), 6:1
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