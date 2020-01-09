Самсонова проиграла Квитовой и не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Брисбене
09:25
Россиянка Людмила Самсонова уступила чешке Петре Квитовой во втором круге турнира в Брисбене — 3:6, 2:6. Их матч продолжался 1 час и 1 минуту.
В 1/4 финала Квитова сыграет с американкой Дженнифер Брэди.
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International
Призовой фонд 1 434 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Петра Квитова (Чехия, 5) — Людмила Самсонова (Россия, Q) — 6:3, 6:2
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