Самсонова проиграла Квитовой и не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Брисбене

Россиянка Людмила Самсонова уступила чешке Петре Квитовой во втором круге турнира в Брисбене — 3:6, 2:6. Их матч продолжался 1 час и 1 минуту.

В 1/4 финала Квитова сыграет с американкой Дженнифер Брэди.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International

Призовой фонд 1 434 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Петра Квитова (Чехия, 5) — Людмила Самсонова (Россия, Q) — 6:3, 6:2