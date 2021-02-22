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Самсонова пробилась в основную сетку турнира в Аделаиде

06:07
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Россиянка Людмила Самсонова 22 февраля пробилась в основную сетку турнира в Аделаиде (Австралия), переиграв в двух сетах японку Мисаки Дои — 7:6, 6:3.

Соперницы провели на корте два часа и шесть минут.

Жеребьевка основной сетки для победителей квалификации состоится сегодня.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 535 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Квалификация. Финал

Людмила Самсонова (Россия) — Мисаки Дои — 7:6, 6:3

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