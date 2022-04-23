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Сегодня, 12:10

Самсонова поделилась ожиданиями от матча против Свентек в полуфинале турнира в Штутгарте

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Российская теннисистка Людмила Самсонова поделилась эмоциями после выхода в полуфинал турнира в Штутгарте.

В 1/4 финала она в двух сетах победила Лауру Зигемунд из Германии (7:5, 6:3).

«В этом сезоне я хочу прибавить на грунте, а для этого нужно улучшать игру. Моя игра хорошо работает на траве и в зале, и я бы хотела прибавить на более медленных покрытиях.

Сейчас я чувствую себя прекрасно. Будет любопытно сыграть с первой ракеткой мира. Думаю, Ига сейчас на голову сильнее всех. Она сейчас очень хороша, это та самая ситуация, когда сложился нужный пазл", — приводит слова Самсоновой WTA_insider.

В полуфинале турнира Самсонова сыграет с Игой Свентек из Польши. Матч пройдет 23 апреля.

Источник: https://twitter.com/WTA_insider/status/1517771020362559489
Теннис
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