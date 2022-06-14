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Сегодня, 13:36

Самсонова победила Зиданшек в двух сетах и вышла во второй круг турнира в Берлине

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира WTA в Берлине (Германия).

В первом круге россиянка обыграла Тамару Зиданшек из Словении — 7:5, 6:1.

Во втором круге Самсоновой предстоит встретиться с победителем матча Вероника Кудерметова (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия, 3).

Берлин (Германия)

Турнир WTA bett1open

Призовой фонд 757 900 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Людмила Самсонова (Россия) — Тамара Зиданшек (Словения) — 7:5, 6:1

Теннис
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