Самсонова победила Зиданшек в двух сетах и вышла во второй круг турнира в Берлине
Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира WTA в Берлине (Германия).
В первом круге россиянка обыграла Тамару Зиданшек из Словении — 7:5, 6:1.
Во втором круге Самсоновой предстоит встретиться с победителем матча Вероника Кудерметова (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия, 3).
Берлин (Германия)
Турнир WTA bett1open
Призовой фонд 757 900 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Людмила Самсонова (Россия) — Тамара Зиданшек (Словения) — 7:5, 6:1
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