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Сегодня, 20:41

Самсонова победила Полину Кудерметову и прошла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе

Иван Торопцев
Корреспондент
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Людмила Самсонова.
Фото Getty Images

Российская теннисистка Людмила Самсонова прошла в четвертьфинал турнира WTA в Хертогенбосе.

Во втором круге спортсменка победила другую представительницу России Полину Кудерметову в двух сетах — 6:4, 6:1.

В четвертьфинале Самсонова встретится с Александрой Соснович из Белоруссии.

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Людмила Самсонова (Россия, 2) — Полина Кудерметова (Россия) — 6:4, 6:1

Теннис
Людмила Самсонова
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