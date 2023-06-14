Самсонова победила Полину Кудерметову и прошла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе
Российская теннисистка Людмила Самсонова прошла в четвертьфинал турнира WTA в Хертогенбосе.
Во втором круге спортсменка победила другую представительницу России Полину Кудерметову в двух сетах — 6:4, 6:1.
В четвертьфинале Самсонова встретится с Александрой Соснович из Белоруссии.
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Людмила Самсонова (Россия, 2) — Полина Кудерметова (Россия) — 6:4, 6:1
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