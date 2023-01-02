Самсонова победила Чжан Шуай на турнире в Аделаиде, выиграв последний сет всухую

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Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира WTA в Аделаиде (Австралия).

В первом круге спортсменка победила китаянку Чжан Шуай в трех сетах — 5:7, 6:3, 6:0.

Во втором круге Самсонова сыграет против Арины Соболенко из Белоруссии.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International 1

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Людмила Самсонова (Россия) — Чжан Шуай (Китай) — 5:7, 6:3, 6:0