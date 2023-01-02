Самсонова победила Чжан Шуай на турнире в Аделаиде, выиграв последний сет всухую
Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира WTA в Аделаиде (Австралия).
В первом круге спортсменка победила китаянку Чжан Шуай в трех сетах — 5:7, 6:3, 6:0.
Во втором круге Самсонова сыграет против Арины Соболенко из Белоруссии.
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International 1
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Людмила Самсонова (Россия) — Чжан Шуай (Китай) — 5:7, 6:3, 6:0
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