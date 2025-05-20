Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA

Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге

Руслан Минаев
Людмила Самсонова.
Фото Global Look Press

Россиянка Людмила Самсонова победила француженку Диан Парри во втором круге турнира в Страсбурге — 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 59 минут.

Самсонова за игру сделала 2 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. У Парри — 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

Соперницей Самсоновой в четвертьфинале станет испанка Паула Бадоса.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Людмила Самсонова (Россия, 8) — Диан Парри (Франция, WC) — 6:4, 6:4

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Людмила Самсонова
Читайте также
Адвоката Леонида Соловьева обвинили в дискредитации Армии России
Барко выйдет и забьет, а красно-белые устоят второй «сухой» разгром подряд. На что ставить в матче «Спартак» - «Факел»
«Россия — мой дом». Овечкин объяснил американцам участие в предвыборном ролике
Внучка экс-мэра Самары Тархова снимала на видео мучения деда и бабушки
Три человека погибли в ДТП с лосем в Орловской области
«Пусть исполняют — и точка». Дегтярев — о лимите на легионеров в РПЛ, КХЛ и Олимпиаде
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы». Валентина Виноградова
«Волейбол. Наши чемпионы». Валентина Виноградова
Спортивный психолог — в подкасте Ксении Шойгу
Спортивный психолог — в подкасте Ксении Шойгу
Яковлев вернулся, но проиграл. Апатия в «Сибири»
Яковлев вернулся, но проиграл. Апатия в «Сибири»
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Челябинск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Челябинск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» разгромил «Ростов», ничья «Краснодара» с «Акроном»: видео
«Спартак» разгромил «Ростов», ничья «Краснодара» с «Акроном»: видео
«Ротор» — «Енисей»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Енисей»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Текстильщик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Текстильщик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Кравцов — «Трактор»: новый виток конфликта
Кравцов — «Трактор»: новый виток конфликта
«Зенит» обыграл «Локомотив», гол-красавец Окишора: видео
«Зенит» обыграл «Локомотив», гол-красавец Окишора: видео
«Крылья Советов» победили «Родину»: видео
«Крылья Советов» победили «Родину»: видео
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тиафо вышел во второй круг турнира в Гамбурге

Блинкова проиграла Наварро во втором круге турнира в Страсбурге
Новости
RSS RSS
Все новости