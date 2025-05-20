Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге

Россиянка Людмила Самсонова победила француженку Диан Парри во втором круге турнира в Страсбурге — 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 59 минут.

Самсонова за игру сделала 2 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. У Парри — 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

Соперницей Самсоновой в четвертьфинале станет испанка Паула Бадоса.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Людмила Самсонова (Россия, 8) — Диан Парри (Франция, WC) — 6:4, 6:4