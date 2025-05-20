Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге
Россиянка Людмила Самсонова победила француженку Диан Парри во втором круге турнира в Страсбурге — 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 59 минут.
Самсонова за игру сделала 2 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. У Парри — 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.
Соперницей Самсоновой в четвертьфинале станет испанка Паула Бадоса.
Страсбург (Франция)
Турнир WTA Internationaux de Strasbourg
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Людмила Самсонова (Россия, 8) — Диан Парри (Франция, WC) — 6:4, 6:4
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