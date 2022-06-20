Самсонова опустилась на 18 строчек в рейтинге WTA
Российская теннисистка Людмила Самсонова опустилась в обновленном рейтинге WTA.
23-летняя россиянка потеряла 18 строчек и расположилась на 29-м месте. Дарья Касаткина опустилась с 12-го на 13-е место, Вероника Кудерметова поднялась на 22-ю строчку.
Лидером рейтинга является Ига Свентек из Польши, второе место занимает эстонка Анетт Контавейт, замыкает тройку Онс Жабер из Туниса, которая стала победительницей турнира в Берлине.
Обновленный рейтинг WTA (20 июня):
1 (1). Ига Свентек (Польша) — 8631 очко;
2 (2). Анетт Контавейт (Эстония) — 4511;
3 (4). Онс Жабер (Тунис) — 4340;
4 (3). Паула Бадоса (Испания) — 4245;
5 (6). Мария Саккари (Греция) — 4205;
6 (5) Арина Соболенко (Белоруссия) — 4145;
7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 3777;
8 (9). Даниэль Коллинс (США) — 3255;
9 (8). Джессика Пегула (США) — 3 185;
10 (10). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2961...
13 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 2685...
22 (24). Вероника Кудерметова (Россия) — 2045...
28 (27). Екатерина Александрова (Россия) — 1706...
47 (29). Людмила Самсонова (Россия) — 1210...
69 (68). Варвара Грачева (Россия) — 914...
78 (81). Анна Калинская (Россия) — 838...
83 (83). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 793...
87 (77) Анастасия Потапова (Россия) — 776.