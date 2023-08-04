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Сегодня, 23:34

Самсонова обыграла украинку Костюк и вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне

Виталий Косик
Корреспондент
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Людмила Самсонова.
Фото USA Today Sports

Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла украинку Марту Костюк в матче 1/4 финала турнира в Вашингтоне — 6:4, 6:2.

Спортсменки провели на корте 1 час и 30 минут.

На счету российской спортсменки 3 эйса, 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8.

Украинка дважды подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 8.

В полуфинале турнира Самсонова сыграет с победительницей пары Белинда Бенчич (Швейцария, 6) — Коко Гауфф (США, 3).

Вашингтон (США)

Турнир WTA Mubadala Citi DC Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Людмила Самсонова (Россия, 8) — Марта Костюк (Украина) — 6:4, 6:2

Теннис
Людмила Самсонова
Марта Костюк
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