Самсонова обыграла Стивенс на турнире в Брисбене
06:21
Россиянка Людмила Самсонова пробилась во второй круг турнира в Брисбене. В трех сетах она переиграла американку Слоан Стивенс.
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International
Призовой фонд 1 434 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Людмила Самсонова (Россия, Q) — Слоан Стивенс (США) — 6:4, 2:6, 6:3
Мэдисон Кис (США, 8) — Мария Боузкова (Чехия, Q) — 6:3, 6:2
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