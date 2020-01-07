Самсонова обыграла Стивенс на турнире в Брисбене

Россиянка Людмила Самсонова пробилась во второй круг турнира в Брисбене. В трех сетах она переиграла американку Слоан Стивенс.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International

Призовой фонд 1 434 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Людмила Самсонова (Россия, Q) — Слоан Стивенс (США) — 6:4, 2:6, 6:3

Мэдисон Кис (США, 8) — Мария Боузкова (Чехия, Q) — 6:3, 6:2