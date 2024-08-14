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Сегодня, 23:16

Самсонова обыграла Синьюй и вышла во второй круг турнира в Цинциннати

Сергей Разин
корреспондент
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Российская теннисистка Людмила Самсонова в первом круге турнира в Цинциннати обыграла китаянку Ван Синьюй со счетом 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. На счету 25-летней россиянки 2 эйса, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.

Во втором круге Самсонова встретится с Магдой Линетт из Польши.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Людмила Самсонова (Россия, 10) — Ван Синьюй (Китай) — 6:4, 6:4

Людмила Самсонова
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