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Самсонова обыграла Кудерметову и вышла в четвертьфинал турнира в Берлине

13:48
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Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Берлине (Германия).

Во втором круге Самсонова обыграла свою соотечественницу, Веронику Кудерметову — 6:4, 6:3.

В четвертьфинале Самсонова встретится с американкой Мэдисон Кис.

Берлин (Германия)

Турнир WTA bett1open

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Людмила Самсонова (Россия, Q) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:4, 6:3

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