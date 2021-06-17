Самсонова обыграла Кудерметову и вышла в четвертьфинал турнира в Берлине
13:48
Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Берлине (Германия).
Во втором круге Самсонова обыграла свою соотечественницу, Веронику Кудерметову — 6:4, 6:3.
В четвертьфинале Самсонова встретится с американкой Мэдисон Кис.
Берлин (Германия)
Турнир WTA bett1open
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Людмила Самсонова (Россия, Q) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:4, 6:3
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