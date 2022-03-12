Самсонова обыграла американку Ли и вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Людмила Самсонова во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграла американку Энн Ли со счетом 4:6, 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. Россиянка сделала 5 эйсов и 3 двойные ошибки, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 11.

В третьем круге Самсонова встретится с Данкой Ковинчич из Черногории, которая обыграла чешку Каролину Плишкову со счетом 2:6, 7:5, 6:4.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Людмила Самсонова (Россия, 28) — Энн Ли (США) — 4:6, 6:4, 6:3