Самсонова обыграла американку Ли и вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
Российская теннисистка Людмила Самсонова во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграла американку Энн Ли со счетом 4:6, 6:4, 6:3.
Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. Россиянка сделала 5 эйсов и 3 двойные ошибки, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 11.
В третьем круге Самсонова встретится с Данкой Ковинчич из Черногории, которая обыграла чешку Каролину Плишкову со счетом 2:6, 7:5, 6:4.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 369 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Людмила Самсонова (Россия, 28) — Энн Ли (США) — 4:6, 6:4, 6:3
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