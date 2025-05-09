Теннис
9 мая, 13:35

Самсонова вышла во второй круг парного турнира в Риме

Руслан Минаев

Россиянка Людмила Самсонова и американка Николь Меличар вышли во второй круг парного турнира в Риме.

В первом круге теннисистки обыграли дуэт Катержина Синякова (Чехия) / Чжан Шуай (Китай) со счетом 2:6, 6:0, 10:4. Матч длился 1 час 20 минут.

Самсонова и Меличар во втором круге встретятся с победительницами матча Сторм Хантер/Эллен Перес (Австралия) — Магда Линетт/Ребекка Шрамкова (Польша/Словакия).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Николь Меличар/Людмила Самсонова (США/Россия) — Катержина Синякова/Чжан Шуай (Чехия/Китай, 2) — 2:6, 6:0, 10:4

Людмила Самсонова
