Самсонова вышла во второй круг парного турнира в Риме
Россиянка Людмила Самсонова и американка Николь Меличар вышли во второй круг парного турнира в Риме.
В первом круге теннисистки обыграли дуэт Катержина Синякова (Чехия) / Чжан Шуай (Китай) со счетом 2:6, 6:0, 10:4. Матч длился 1 час 20 минут.
Самсонова и Меличар во втором круге встретятся с победительницами матча Сторм Хантер/Эллен Перес (Австралия) — Магда Линетт/Ребекка Шрамкова (Польша/Словакия).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 6 911 032 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Николь Меличар/Людмила Самсонова (США/Россия) — Катержина Синякова/Чжан Шуай (Чехия/Китай, 2) — 2:6, 6:0, 10:4
