Самсонова сыграет с Аванесян в третьем круге турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла польку Магду Линетт во втором круге турнира WTA 1000 в Цинциннати.
Матч завершился со счетом 7:6 (12:10), 6:1. Игра продолжалась 1 час 52 минуты.
17-я ракетка мира Самсонова 9 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. У 43-й ракетки мира Линетт 3 эйса, 1 двойная и ни одного реализованного брейк-пойнта из 5.
В третьем круге Самсонова сыграет с Элиной Аванесян (Армения, LL).
Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Людмила Самсонова (Россия, 10) — Магда Линетт (Польша) — 7:6 (12:10), 6:1
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