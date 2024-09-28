Самсонова и Коччаретто обыграли Потапова и Путинцеву на турнире в Пекине
Российская теннисистка Людмила Самсонова в паре с итальянкой Элизабеттой Коччаретто обыграли россиянку Анастасию Потапову и Юлию Путинцеву из Кахастана в первом круге турнира в Пекине — 6:4, 0:6, 12:10.
Игра продолжалась 1 час 20 минут.
В следующем круге Самсонова и Коччаретто встретятся с победительницами противостояния Николь Меличар/Эллен Перес (США/Австралия, 4) — Ван Сиюй/Ван Яфань (Китай, WC).
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Элизабетта Коччаретто/Людмила Самсонова (Италия/Россия) — Анастасия Потапова/Юлия Путинцева (Россия/Казахстан) — 6:4, 0:6, 12:10
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