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Сегодня, 08:35

Самсонова уступила Букше во втором круге турнира в Пекине

Алина Савинова
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Людмила Самсонова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла испанке Кристине Букше в матче второго круга турнира в Пекине.

Встреча длилась 2 часа 29 минут и завершилась со счетом 6:1, 4:6, 6:4 в пользу 79-й ракетки мира.

За игру Самсонова 4 раза подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 10. На счету испанки 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13.

В третьем круге Букша сыграет против победительницы матча Элизабетта Коччаретто (Италия) — Элисе Мертенс (Бельгия, 24).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Кристина Букша (Испания) — Людмила Самсонова (Россия, 11) — 6:1, 4:6, 6:4

Теннис
Людмила Самсонова
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