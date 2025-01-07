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Сегодня, 07:36

Самсонова победила Боузкову в первом круге турнира в Аделаиде

Руслан Минаев
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Россиянка Людмила Самсонова победила чешку Марию Боузкову в первом круге турнира в Аделаиде — 1:6, 6:4, 6:1.

Матч длился 2 часа 24 минуты. Самсонова сделала за игру 4 эйса, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 4 из 14 брейк-пойнтов. У Боузковой — 5 двойные ошибок и 4 из 10 реализованных брейк-пойнтов.

Соперницей 26-й ракетки мира во втором круге станет победительница матча Анна Калинская (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария).

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Людмила Самсонова (Россия) — Мария Боузкова (Чехия, Q) — 1:6, 6:4, 6:1

Людмила Самсонова
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