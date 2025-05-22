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22 мая 2025, 19:54

Самсонова обыграла Бадосу и вышла в полуфинал турнира в Страсбурге

Руслан Минаев
Людмила Самсонова.
Фото Global Look Press

Россиянка Людмила Самсонова победила испанку Паулу Бадосу в четвертьфинале турнира в Страсбурге — 6:4, 3:6, 6:4. Матч длился 2 часа 24 минуты.

Самсонова за игру сделала 5 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. У Бадосы — 3 эйса, 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.

19-я ракетка мира Самсонова в полуфинале встретится с американкой Даниэль Коллинз, которая на отказе прошла россиянку Анну Калинскую.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Людмила Самсонова (Россия, 8) — Паула Бадоса (Испания, 3) — 6:4, 3:6, 6:4

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Теннис
Людмила Самсонова
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