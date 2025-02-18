Самсонова уступила Пегуле во втором круге «тысячника» в Дубае

Россиянка Людмила Самсонова проиграла американке Джессике Пегуле во втором круге турнира серии WTA 1000 в Дубае — 0:6, 4:6.

Матч длился 1 час 24 минуты. Самсонова сделала за игру 3 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 из 2 брейк-пойнтов. У Пегулы — 1 эйс и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

5-я ракетка мира в третьем круге сыграет с чешкой Линдой Носковой.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 3 654 963 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Джессика Пегула (США, 5) — Людмила Самсонова (Россия) — 6:0, 6:4