Самсонова уступила Пегуле во втором круге «тысячника» в Дубае
Россиянка Людмила Самсонова проиграла американке Джессике Пегуле во втором круге турнира серии WTA 1000 в Дубае — 0:6, 4:6.
Матч длился 1 час 24 минуты. Самсонова сделала за игру 3 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 из 2 брейк-пойнтов. У Пегулы — 1 эйс и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.
5-я ракетка мира в третьем круге сыграет с чешкой Линдой Носковой.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 3 654 963 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Джессика Пегула (США, 5) — Людмила Самсонова (Россия) — 6:0, 6:4
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