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Саккари вышла во второй круг турнира в Аделаиде

06:11
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Греческая теннисистка Мария Саккари одержала победу в первом круге турнира в Аделаиде. В трех сетах она переиграла словенку Тамару Зиданшек — 6:2, 0:6, 6:4.

Следующей соперницей Саккари станет победительница матча между украинкой Элиной Свитолиной и россиянкой Анастасией Гасановой.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International 1

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Мария Саккари (Греция, 3) — Тамара Зиданшек (Словения) — 6:2, 0:6, 6:4

Квон Сун Ву (Корея, 8) — Йосихито Нисиока (Япония) — 6:1, 6:2

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Евгений Козинов все материалы автора
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