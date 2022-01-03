Саккари вышла во второй круг турнира в Аделаиде

Греческая теннисистка Мария Саккари одержала победу в первом круге турнира в Аделаиде. В трех сетах она переиграла словенку Тамару Зиданшек — 6:2, 0:6, 6:4.

Следующей соперницей Саккари станет победительница матча между украинкой Элиной Свитолиной и россиянкой Анастасией Гасановой.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International 1

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Мария Саккари (Греция, 3) — Тамара Зиданшек (Словения) — 6:2, 0:6, 6:4

Квон Сун Ву (Корея, 8) — Йосихито Нисиока (Япония) — 6:1, 6:2