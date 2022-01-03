Саккари вышла во второй круг турнира в Аделаиде
06:11
Греческая теннисистка Мария Саккари одержала победу в первом круге турнира в Аделаиде. В трех сетах она переиграла словенку Тамару Зиданшек — 6:2, 0:6, 6:4.
Следующей соперницей Саккари станет победительница матча между украинкой Элиной Свитолиной и россиянкой Анастасией Гасановой.
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International 1
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Мария Саккари (Греция, 3) — Тамара Зиданшек (Словения) — 6:2, 0:6, 6:4
Квон Сун Ву (Корея, 8) — Йосихито Нисиока (Япония) — 6:1, 6:2
Читайте также
Медведева и Милохин взорвали зал новогодним номером и нежным поцелуем: обзор полуфинала «Ледникового периода»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю