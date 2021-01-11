Саккари сыграет с Соболенко в полуфинале турнира в Абу-Даби

Греческая теннисистка Мария Саккари в 1/4 финала турнира в Абу-Даби в трех сетах обыграла первую «ракетку» соревнований Софию Кенин — 2:6, 6:2, 6:0. Матч длился час и 33 минуты.

Соперницей гречанки станет белоруска Арина Соболенко, которая ранее обыграла Елену Рыбакину из Казахстана — 6:4, 4:6, 6:3.

В заключительном четвертьфинале дня россиянка Вероника Кудерметова сыграет против второй «сеяной» украинки Элины Свитолиной. Ориентировочное время начала встречи — 14.45 (мск).

Абу-Даби (ОАЭ)

Турнир WTA Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Мария Саккари (Греция, 9) — София Кенин (США, 1) — 2:6, 6:2, 6:0