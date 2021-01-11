Саккари сыграет с Соболенко в полуфинале турнира в Абу-Даби
12:54
Греческая теннисистка Мария Саккари в 1/4 финала турнира в Абу-Даби в трех сетах обыграла первую «ракетку» соревнований Софию Кенин — 2:6, 6:2, 6:0. Матч длился час и 33 минуты.
Соперницей гречанки станет белоруска Арина Соболенко, которая ранее обыграла Елену Рыбакину из Казахстана — 6:4, 4:6, 6:3.
В заключительном четвертьфинале дня россиянка Вероника Кудерметова сыграет против второй «сеяной» украинки Элины Свитолиной. Ориентировочное время начала встречи — 14.45 (мск).
Абу-Даби (ОАЭ)
Турнир WTA Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Мария Саккари (Греция, 9) — София Кенин (США, 1) — 2:6, 6:2, 6:0
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