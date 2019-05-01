Гречанка Мария Саккари прошла в следующий раунд турнира WTA в марокканском Рабате, обыграв в двух сетах Изабеллу Шиникову из Болгарии – 6:4, 6:4

В других встречах дня Джоанна Конта добилась победы над Аной Богдан, Элисон Ван Уйтванк разгромила Варвару Лепченко, Си Сувэй обыграла Лару Арруабаррену.

Рабат (Марокко)

Турнир WTA Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Мария Саккари (Греция, 6) – Изабелла Шиникова (Болгария, WC) – 6:4, 6:4

Джоанна Конта (Великобритания, 7) – Ана Богдан (Румыния) – 6:1, 6:7 (6:8), 6:2

Элисон Ван Уйтванк (Бельгия, 8) – Варвара Лепченко (США, Q) – 6:4, 6:0

Изалин Бонавантюр (Бельгия, Q) – Тамара Зиданшек (Словения) – 6:4, 2:6, 6:3

Си Сувэй (Тайвань, 2) – Лара Арруабаррена (Испания) – 4:6, 7:5, 6:3