Рахимова уступила Саккари в первом круге турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Камилла Рахимова в первом круге турнира в Цинциннати уступила гречанке Марии Саккари со счетом 3:6, 6:3, 2:6.

Встреча продолжалась 2 часа 12 минут. На счету 23-летней россиянки 3 эйса, 9 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

Во втором круге Саккари встретится с итальянкой Ясмин Паолини.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Мария Саккари (Греция) — Камилла Рахимова (Россия, Q) — 6:3, 3:6, 6:2