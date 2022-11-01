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Саккари — о победе над Пегулой: «Я была очень агрессивна»

Мария Гусева
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Греческая теннисистка Мария Саккари поделилась впечатлениями от победы над американкой Джессикой Пегулой (7:6 (8:6), 7:6 (7:4) в матче группового этапа Итогового турнира WTA.

«Я была очень агрессивна. Джесс в любом случае заставляет двигаться, у нее сильный удар. Я думаю, что игроку, который проигрывает первый матч, всегда легче, чем игроку, который выигрывает. Победитель будет испытывать давление. Я не думаю, что она считала, что это будет легкий матч, потому что неделю назад я ей проиграла. Я никогда не чувствовала, что она недооценивает меня», — цитирует пресс-служба WTA Саккари.

В следующем матче Саккари встретится с Ариной Соболенко (Белоруссия), Пегула сыграет с Онс Жабер (Тунис).

Теннис
Джессика Пегула
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