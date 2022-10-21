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Сегодня, 07:21

Саккари о матче с Кудерметовой: «Это должно было случиться. Мы собираемся отдать все»

Сергей Разин
корреспондент
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Греческая теннисистка Мария Саккари поделилась ожиданиями от встречи с россиянкой Вероникой Кудерметовой в полуфинале турнира в Гвадалахаре.

«Это должно было случиться именно так, чтобы я и Вероника оказались здесь, сражаясь друг с другом за последнее место в Итоговом турнире. Мы собираемся отдать все. Я думаю, что это будет хорошо для тенниса в целом, для женского тенниса и для зрителей», — приводит слова Саккари официальный сайт WTA.

Кудерметова и Саккари разыграют последнюю путевку на Итоговый турнир WTA. Ранее туда пробились Ига Свентек, Онс Жабер, Джессика Пегула, Кори Гауфф, Арина Соболенко и Дарья Касаткина.

Вероника Кудерметова
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