Саккари обыграла Соболенко и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA
07:31
Греческая теннисистка Мария Саккари в матче группового этапа Итогового турнира WTA обыграла белорусскую теннисистку Арину Соболенко со счетом 7:6 (7:1), 6:7 (6:8), 6:3.
Встреча продолжалась 2 часа 50 минут. Гречанка сделала 8 эйсов и 8 двойных ошибок, а также реализовала 8 брейк-пойнтов из 13.
Саккари одержала две победы в трех матчах и со второго места вышла в полуфинал Итогового турнира, где встретится с эстонкой Анетт Контавейт.
Гвадалахара (Мексика)
Турнир WTA Akron WTA Finals Guadalajara
Призовой фонд 5 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа Чичен-Ица
Мария Саккари (Греция, 4) — Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — 7:6 (7:1), 6:7 (6:8), 6:3
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