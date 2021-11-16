Саккари обыграла Соболенко и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

Греческая теннисистка Мария Саккари в матче группового этапа Итогового турнира WTA обыграла белорусскую теннисистку Арину Соболенко со счетом 7:6 (7:1), 6:7 (6:8), 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 50 минут. Гречанка сделала 8 эйсов и 8 двойных ошибок, а также реализовала 8 брейк-пойнтов из 13.

Саккари одержала две победы в трех матчах и со второго места вышла в полуфинал Итогового турнира, где встретится с эстонкой Анетт Контавейт.

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Akron WTA Finals Guadalajara

Призовой фонд 5 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Чичен-Ица

Мария Саккари (Греция, 4) — Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — 7:6 (7:1), 6:7 (6:8), 6:3