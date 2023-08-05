Саккари обыграла Кис и вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне
Греческая теннисистка Мария Саккари в четвертьфинале турнира в Вашингтоне обыграла американку Мэдисон Кис со счетом 6:3, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 15 минут. На счету 28-летней гречанки эйс, одна ошибка на второй подаче и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.
В полуфинале Саккари встретится с американкой Джессикой Пегулой.
Вашингтон (США)
Турнир WTA Mubadala Citi DC Open
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Мария Саккари (Греция, 4) — Мэдисон Кис (США, 7) — 6:3, 6:3
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