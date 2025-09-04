Рыбакина завершила сотрудничество с тренером Сангвинетти

Теннисистка Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, больше не работает с итальянским тренером Давиде Сангвинетти, сообщает Spazio Tennis.

По информации источника, решение об этом было принято после вылета Рыбакиной с US Open-2025. В третьем круге она уступила чешке Маркете Вондроушовой — 4:6, 7:5, 2:6.

В августе стало известно, что женская теннисная ассоциация (WTA) разрешила тренеру Рыбакиной Стефано Вукову вернуться к работе после временного отстранения. За год до этого он получил дисквалификацию от WTA и запрет на работу в теннисе на неопределенное время из-за возможного нарушения кодекса поведения. После этого Вуков снова официально стал работать с Рыбакиной.