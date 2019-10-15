Рыбакина вышла во второй круг турнира в Люксембурге

Завершились 4 матча теннисного турнира в Люксембурге. Казахстанская спортсменка Елена Рыбакина обыграла француженку Хлоэ Паке — 6:2, 7:6 (7:2) за 1 час 28 минут. Помимо 20-летней Рыбакиной во второй круг прошли немка Антония Лоттнер, пуэрто-риканка Моника Пуиг и румынка Моника Никулеску.

Люксембург (Люксембург)

Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Антония Лоттнер (Германия, Q) — Тамара Корпач (Германия) — 4:6, 6:3, 6:2

Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — Фиона Ферро (Франция, 7) — 6:1, 6:0

Моника Никулеску (Румыния, Q) — Элисон Ван Уйтванк (Бельгия, 4) — 2:4 отказ 2-го игрока

Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Хлоэ Паке (Франция, Q) — 6:2, 7:6 (7:2)