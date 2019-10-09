Рыбакина вышла в третий круг турнира в Линце
18:19
Представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира в Линце. В матче третьего круга она обыграла немку Анну-Лену Фридзам — 6:3, 5:7, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 11 минут.
В следующем круге Рыбакина сыграет с победительницей пары Ализе Корне (Франция) — Елена Остапенко (Латвия).
Линц (Австрия)
Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz
Призовой фонд 226 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Елена Рыбакина (Казахстан) — Анна-Лена Фридзам (Германия, Q) — 6:3, 5:7, 6:4
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