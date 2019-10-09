Представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира в Линце. В матче третьего круга она обыграла немку Анну-Лену Фридзам — 6:3, 5:7, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 11 минут.

В следующем круге Рыбакина сыграет с победительницей пары Ализе Корне (Франция) — Елена Остапенко (Латвия).

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Елена Рыбакина (Казахстан) — Анна-Лена Фридзам (Германия, Q) — 6:3, 5:7, 6:4