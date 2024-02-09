Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби и сыграет с Самсоновой

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла испанку Кристину Букшу в четвертьфинале турнира в Абу-Даби.

Встреча продолжалась 1 час 4 минуты и завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу представительницы Казахстана.

В полуфинале турнира Рыбакина сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой, которая ранее одолела Барбору Крейчикову из Чехии (7:5, 6:4).

В этом сезоне казахстанская теннисистка уже выиграла один турнир — 7 января она стала победительницей соревнования в Брисбене, обыграв в финале белоруску Арину Соболенко.

Абу-Даби (ОАЭ)

Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Елена Рыбакина (Казахстан, 1) — Кристина Букша (Испания, LL) — 6:1, 6:4