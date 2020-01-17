Рыбакина вышла в финал турнира в Хобарте

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в полуфинале турнира в Хобарте обыграла британку Хизер Уотсон со счетом 6:3, 4:6, 6:4.

20-летняя Рыбакина сделал 10 эйсов, совершила 4 двойных ошибки и взяла 4 брейк-пойнта из 10. Уотсон 4 раза подала на вылет, сделала 3 двойных ошибки и выиграла 3 брейка из 7.

В середине третьего сета Рыбакина взяла медицинский таймаут из-за проблем с ногой.

В финале Рыбакина встретится с Чжан Шуай, которая обыграла россиянку Веронику Кудерметову.

Хобарт (Австралия)

Турнир WTA Hobart International

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Хизер Уотсон (Великобритания, Q) — 6:3, 4:6, 6:4