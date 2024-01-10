Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла испанку Кристину Букшу во втором круге турнира WTA 500 в Аделаиде.
Матч завершился со счетом 6:3, 7:5. Девушки провели на корте 1 час 32 минуты.
В четвертьфинале турнира Рыбакина сыграет с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия) — Вероника Кудерметова (Россия).
В другой игре второго круга представительница Латвии Елена Остапенко в трех сетах победила француженку Каролин Гарсию — 6:4, 5:7, 6:4.
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International
Призовой фонд 922 573 доллара
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Елена Рыбакина (Казахстан, 1) — Кристина Букша (Испания, LL) — 6:3, 7:5
Елена Остапенко (Латвия, 6) — Каролин Гарсия (Франция) — 6:4, 5:7, 6:4
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