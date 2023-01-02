Рыбакина выиграла у американки Коллинз в первом круге турнира в Аделаиде
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла во второй круг турнира WTA в Аделаиде (Австралия).
В первом круге спортсменка обыграла американку Дэниэлл Коллинз в трех сетах — 5:7, 6:2, 6:3.
Во втором круге Рыбакина встретится с украинкой Мартой Костюк, которая в параллельном матче победила Джейми Фурлис из Австралии — 6:1, 3:6, 6:4.
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International 1
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Елена Рыбакина (Казахстан) — Дэниэлл Коллинз (США, 5) — 5:7, 6:2, 6:3
Марта Костюк (Украина, Q) — Джейми Фурлис (Австралия, WC) — 6:1, 3:6, 6:4
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