Представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге. В игре 1/4 финала восьмая «сеяная» теннисистка обыграла победительницу квалификации Осеан Доден из Франции.

Соперница Рыбакиной определится в матче первой ракетки турнира швейцарки Белинды Бенчич и шестого номера «посева» гречанки Марии Саккари.

В другом полуфинале россиянка Екатерина Александрова встретится с победительницей игры между соотечественницей Анастасией Потаповой и голландкой Кики Бертенс. Примечательно, что Александрова вышла в полуфинал без борьбы — чешка Петра Квитова не смогла выйти на игру из-за болезни.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 782 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Елена Рыбакина (Казахстан, 8) — Осеан Доден (Франция, Q) — 6:7 (5:7), 7:5, 6:2