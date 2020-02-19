Представительница Казахстана Елена Рыбакина во втором круге турнира в Дубае (ОАЭ) победила чешку Катержину Синякову — 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час и 13 минут.

В четвертьфинале Рыбакина сыграет с хорваткой Петрой Мартич.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 643 670 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Елена Рыбакина (Казахстан) — Катержина Синякова (Чехия, Q) — 6:3, 6:3