Рыбакина сыграет с Соболенко в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина пробилась в финал турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах она переиграла Игу Свентек из Польши — 6:2, 6:2.

Матч продолжался 1 час 17 минут. На счету 23-летней Рыбакиной 7 подач навылет, 2 двойные ошибки и 5 из 5 реализованных брейк-пойнтов. У 21-летней Свентек — 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 реализованный из 4 брейк-пойнтов.

В финале Рыбакина сыграет против Арины Соболенко из Белоруссии.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфиналы

Елена Рыбакина (Казахстан, 10) — Ига Свентек (Польша, 1) — 6:2, 6:2