Рыбакина сыграет против Касаткиной в 1/4 финала турнира в Монреале
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина победила в третьем круге турнира в Монреале. В двух сетах она переиграла американку Слоан Стивенс — 6:3, 6:3.
Матч длился 1 час 15 минут. 24-летняя Рыбакина дважды подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. 30-летняя Стивенс допустила две двойные ошибки и реализовала 2 из 3 брейк-пойнтов.
За выход в полуфинал Рыбакина поборется с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая выиграла у Марии Боузковой.
Монреаль (Канада)
Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Коко Гауфф (США, 6) — Маркета Вондроушова (Чехия, 9) — 6:3, 6:0
Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Слоан Стивенс (США) — 6:3, 6:3
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